Кокосовое масло не полезно и никогда им не было

18 июня 2017 года, 12:10

Фото: AmericaRU.com

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Американская кардиологическая ассоциация опубликовала отчет, в котором сообщается о том, что польза кокосового масла оказалась обманчивой.Специалисты по диетическим жирам и сердечно-сосудистым заболеваниям проанализировали данные о том, насколько кокосовое масло увеличивает уровень вредного холестерина в семи контролируемых исследований. Оказалось, что у кокосового масла нет никакой разницы по сравнению с другими маслами с высоким содержанием насыщенных жиров, такими как сливочное масло, говяжий жир и пальмовое масло. Фактически, 82% жира в кокосовом масле является насыщенным, и это больше чем у сливочного масла (63%), говяжьего жира (50%) и свиного сала (39%).«Поскольку кокосовое масло повышает уровень вредного холестерина, это является причиной сердечно-сосудистых заболеваний и не имеет известных компенсирующих благоприятных эффектов, поэтому мы советуем не использовать кокосовое масло», - говорится в заявлении Американской ассоциации сердца.Франк Сакс (Frank Sacks), ведущий автор исследования, сказал, что он понятия не имеет, почему люди думают, что кокосовое масло здорово. Это почти 100% жира.