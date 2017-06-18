Кокосовое масло не полезно и никогда им не было

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Специалисты по диетическим жирам и сердечно-сосудистым заболеваниям проанализировали данные о том, насколько кокосовое масло увеличивает уровень вредного холестерина в семи контролируемых исследований. Оказалось, что у кокосового масла нет никакой разницы по сравнению с другими маслами с высоким содержанием насыщенных жиров, такими как сливочное масло, говяжий жир и пальмовое масло. Фактически, 82% жира в кокосовом масле является насыщенным, и это больше чем у сливочного масла (63%), говяжьего жира (50%) и свиного сала (39%).
«Поскольку кокосовое масло повышает уровень вредного холестерина, это является причиной сердечно-сосудистых заболеваний и не имеет известных компенсирующих благоприятных эффектов, поэтому мы советуем не использовать кокосовое масло», - говорится в заявлении Американской ассоциации сердца.
Франк Сакс (Frank Sacks), ведущий автор исследования, сказал, что он понятия не имеет, почему люди думают, что кокосовое масло здорово. Это почти 100% жира.
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