Почему кошки и собаки любят, когда их гладят по голове?

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Например, это может быть долгожданное проявление внимания со стороны хозяина, говорит профессор ветеринарной медицины Университета Тафтса Николас Додман (Nicholas Dodman). Кроме того, кошкам и собакам трудно добраться до макушки головы лапами, а вылизать это место и вовсе невозможно.
«Это относительно недоступная область, поэтому вы делаете им одолжение в некотором смысле», - сказал Додман. Однако кошкам поглаживание по голове и подбородку может напоминать о рутинной процедуре, когда они облизывают лапу и пытаются «помыться» за ухом. Также это напоминает им о матерях, которые вылизывали им головы, когда они были котятами.
Если кошка решила потереться о вас, то такое поведение может означать то, что она либо метит территорию посредством сальных желез, находящихся на теле, либо выражает дружеские чувства. Однако подобные жесты со стороны собак свидетельствуют о привязанности. Не всем собакам нравится, когда их гладят, что говорит о том, что они свободолюбивые.
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