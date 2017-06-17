Почему кошки и собаки любят, когда их гладят по голове?

17 июня 2017 года, 18:39

Фото: AmericaRU.com

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Почему некоторые кошки и собаки практически замирают от радости, когда их гладят по голове?Например, это может быть долгожданное проявление внимания со стороны хозяина, говорит профессор ветеринарной медицины Университета Тафтса Николас Додман (Nicholas Dodman). Кроме того, кошкам и собакам трудно добраться до макушки головы лапами, а вылизать это место и вовсе невозможно.«Это относительно недоступная область, поэтому вы делаете им одолжение в некотором смысле», - сказал Додман. Однако кошкам поглаживание по голове и подбородку может напоминать о рутинной процедуре, когда они облизывают лапу и пытаются «помыться» за ухом. Также это напоминает им о матерях, которые вылизывали им головы, когда они были котятами.Если кошка решила потереться о вас, то такое поведение может означать то, что она либо метит территорию посредством сальных желез, находящихся на теле, либо выражает дружеские чувства. Однако подобные жесты со стороны собак свидетельствуют о привязанности. Не всем собакам нравится, когда их гладят, что говорит о том, что они свободолюбивые.