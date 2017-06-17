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Главная страница → Раздел: ЭкономикаAmazon приобрела Whole Foods за 13,7 миллиардов долларов
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Amazon приобрела Whole Foods за 13,7 миллиардов долларов


Amazon приобрела Whole Foods за 13,7 миллиардов долларов
Фото: AmericaRU.com
В пятницу компания Amazon сообщила о заключении крупной сделки, в рамках которой она приобрела сеть супермаркетов продуктов питания Whole Foods Market. Компания обошлась ретейлеру в 13,7 миллиардов долларов.

Amazon уже использует агрессивную ценовую политику, чтобы захватить лидерство на рынке. А владение 456 магазинами позволит распространять продукцию. Сделка представляет собой резкий поворот в стратегии Amazon. «Это будет иметь последствия для всех розничной торговли, а не только для тех, кто занимается продажей продуктов питания», - сказал аналитик Gordon Haskett Чак Гром (Chuck Grom).

После заключения сделки десятки супермаркетов, производителей продуктов питания, торговых центров в совокупности потеряли, по меньшей мере, 35 миллиардов долларов. К примеру, акции Kroger Co снизились на 9,2 процента, в то время как акции WalMart упали на 4,7 процента из-за опасения, что Amazon может расширить ассортимент продукции Whole Foods и снизить цены. Однако акции Amazon выросли на 2,4 процента.
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