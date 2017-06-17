Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:55 am | Чикаго 9:55 am | Сан-Франциско 7:55 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыАвария с участием американского эсминца USS Fitzgerald: семь человек пропали без вести в Японии
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Авария с участием американского эсминца «USS Fitzgerald»: семь человек пропали без вести в Японии


Авария с участием американского эсминца USS Fitzgerald: семь человек пропали без вести в Японии
Фото: AmericaRU.com
У берегов Японии семь членов экипажа ВМС США пропали без вести после столкновения эсминца «USS Fitzgerald» с торговым судном. Среди раненых - командир военного корабля, который был доставлен в больницу на вертолете.

Эсминец столкнулся с контейнеровозом в 104 километрах к юго-западу от города Йокосука. Аэроснимки показали серьезные повреждения правого борта корабля военно-морского флота. Не известно, куда направлялся эсминец на момент аварии.

Торговое судно, которое направлялось из Нагои в Токио, резко изменило курс примерно за 25 минут до столкновения с «USS Fitzgerald». Что стало причиной изменения курса, не сообщается. В настоящее время береговая охрана Японии координирует поиски семи пропавших членов экипажа эсминца.

Командир корабля военно-морского флота коммандер Брайс Бенсон (Bryce Benson) находится в стабильном состоянии после перевода в военно-морской госпиталь. Еще двое моряков были доставлены в больницу на вертолете для лечения травм, не опасных для жизни.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114843
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Раздел: Обучение
учитель по фортепиано учитель по фортепиано
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus