Авария с участием американского эсминца «USS Fitzgerald»: семь человек пропали без вести в Японии

17 июня 2017 года, 17:20

Фото: AmericaRU.com

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У берегов Японии семь членов экипажа ВМС США пропали без вести после столкновения эсминца «USS Fitzgerald» с торговым судном. Среди раненых - командир военного корабля, который был доставлен в больницу на вертолете.Эсминец столкнулся с контейнеровозом в 104 километрах к юго-западу от города Йокосука. Аэроснимки показали серьезные повреждения правого борта корабля военно-морского флота. Не известно, куда направлялся эсминец на момент аварии.Торговое судно, которое направлялось из Нагои в Токио, резко изменило курс примерно за 25 минут до столкновения с «USS Fitzgerald». Что стало причиной изменения курса, не сообщается. В настоящее время береговая охрана Японии координирует поиски семи пропавших членов экипажа эсминца.Командир корабля военно-морского флота коммандер Брайс Бенсон (Bryce Benson) находится в стабильном состоянии после перевода в военно-морской госпиталь. Еще двое моряков были доставлены в больницу на вертолете для лечения травм, не опасных для жизни.