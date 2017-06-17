Авария с участием американского эсминца «USS Fitzgerald»: семь человек пропали без вести в Японии

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Эсминец столкнулся с контейнеровозом в 104 километрах к юго-западу от города Йокосука. Аэроснимки показали серьезные повреждения правого борта корабля военно-морского флота. Не известно, куда направлялся эсминец на момент аварии.
Торговое судно, которое направлялось из Нагои в Токио, резко изменило курс примерно за 25 минут до столкновения с «USS Fitzgerald». Что стало причиной изменения курса, не сообщается. В настоящее время береговая охрана Японии координирует поиски семи пропавших членов экипажа эсминца.
Командир корабля военно-морского флота коммандер Брайс Бенсон (Bryce Benson) находится в стабильном состоянии после перевода в военно-морской госпиталь. Еще двое моряков были доставлены в больницу на вертолете для лечения травм, не опасных для жизни.
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