«Тачки 3» возглавили американский прокат

Фото: AmericaRU.com
На втором месте рейтинга оказалась «Чудо-женщина», собравшая 37,5 миллионов долларов. Американская биографическая драма о хип-хоп исполнителе, актере, поэте и активисте Тупаке Шакуре (Tupac Shakur) собрала в прокате 33,5 миллиона долларов и заняла третье место.
На четвертом месте обосновалась «Мумия» с Томом Крузом, которая заработала 13,2 миллиона долларов. Пятерку закрывает триллер «Синяя бездна», собравший 10,6 миллионов долларов. За ним идут «Очень плохие девчонки» и 8,9 миллионов долларов. «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» собрали 7,6 миллионов долларов, в то время как в мировом прокате лента собрала 149,2 миллиона долларов.
На восьмом месте проката американский компьютерно-анимационный полнометражный комедийный фильм «Капитан Подштанник», собравший 7,3 миллиона долларов. «Стражи Галактики 2» собрали 4,8 миллиона долларов, в то время как в мировом прокате – 374,7 миллиона долларов. Десятку лидеров закрывает драма «Меган Ливи», собравшая 2,4 миллиона долларов.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Джин Симмонс хочет запатентовать знаменитый жест любителей рока – «рога дьявола» →
- Майли Сайрус назвала странную причину, почему она решила бросить курить марихуану →
- Доктор, ставший участником «America Got Talent», погиб в автокатастрофе до выхода номера в эфире →
- Звезда YouTube Остин Джонс обвиняется в детской порнографии →
- Эль Макферсон разводится с мужем →
- Почему Камерон Диас исчезла из Голливуда? →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114841
http://www.americaru.com/news/114841