«Тачки 3» возглавили американский прокат

17 июня 2017 года, 16:44

Фото: AmericaRU.com

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Новый анимационный фильм от Disney и Pixar возглавил американский прокат. В эти выходные «Тачки 3» собрали 51 миллион долларов кассовых сборов, оставив позади «Чудо-женщину» и «2pac: Легенда».На втором месте рейтинга оказалась «Чудо-женщина», собравшая 37,5 миллионов долларов. Американская биографическая драма о хип-хоп исполнителе, актере, поэте и активисте Тупаке Шакуре (Tupac Shakur) собрала в прокате 33,5 миллиона долларов и заняла третье место.На четвертом месте обосновалась «Мумия» с Томом Крузом, которая заработала 13,2 миллиона долларов. Пятерку закрывает триллер «Синяя бездна», собравший 10,6 миллионов долларов. За ним идут «Очень плохие девчонки» и 8,9 миллионов долларов. «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» собрали 7,6 миллионов долларов, в то время как в мировом прокате лента собрала 149,2 миллиона долларов.На восьмом месте проката американский компьютерно-анимационный полнометражный комедийный фильм «Капитан Подштанник», собравший 7,3 миллиона долларов. «Стражи Галактики 2» собрали 4,8 миллиона долларов, в то время как в мировом прокате – 374,7 миллиона долларов. Десятку лидеров закрывает драма «Меган Ливи», собравшая 2,4 миллиона долларов.