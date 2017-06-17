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Йога и медитация могут изменить ваши гены


Йога и медитация могут изменить ваши гены
Фото: AmericaRU.com
Йога и медитация могут сделать больше, чем просто помочь вам почувствовать себя расслабленным. Новое исследование показало, что практики осознанности могут фактически привести к изменениям в генах, связанных с плохим здоровьем и депрессией.

Ученые проанализировали 18 ранее опубликованных экспериментов, в которых приняли участие 846 человек, и изучили влияние медитации, йоги, дыхательных упражнений, цигун и тайчи. Они утверждают, что практики подавляют экспрессию генов и генетических путей, которые способствуют воспалению. Воспаление может временно «подстегнуть» иммунную систему к борьбе с инфекцией или травмой. Но на сегодняшний день, когда стресс является прежде всего психологической проблемой, воспалительная реакция организма может носить хронический характер и даже ухудшить как физическое, так и психическое здоровье.

Исследователи Университета Ковентри обнаружили, что люди, которые регулярно занимались практиками осознанности, имели меньше признаков воспаления. Окружающая среда и образ жизни может влиять на «плохие» гены, и это может иметь реальные последствия для риска заболеваний, продолжительности жизни и даже особенностей, которые передаются будущим поколениям.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Frontiers in Immunology».
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