Орегон стал первым штатом, добавившим третий пол в удостоверения личности

17 июня 2017 года, 15:17

Фото: AmericaRU.com

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Орегон стал первым штатом, который добавил третий пол в удостоверения личности.Начиная с июля, жители штата Орегон при подаче заявления на получение водительских прав или удостоверения личности могут выбрать между тремя вариантами пола: «мужской», «женский» и «Х». Транспортная комиссия штата одобрила нововведение, которое было принято группами защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квиров.Мера была принята спустя год после того, как судья из штата Орегон поставил, что ветеран армии в отставке юридически может идентифицировать себя как третий пол. Данное решение, принятое в июне 2016 года, позволило Джейми Шупе (Jamie Shupe) изменить свой пол на третий, что соответствует его гендерной идентичности. Прецедент побудил должностных лиц штата поднять вопрос о том, стоит ли признавать третий пол в компьютерных системах, и как это отразится в гендерных законах.