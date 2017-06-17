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Орегон стал первым штатом, добавившим третий пол в удостоверения личности


Орегон стал первым штатом, добавившим третий пол в удостоверения личности
Фото: AmericaRU.com
Орегон стал первым штатом, который добавил третий пол в удостоверения личности.

Начиная с июля, жители штата Орегон при подаче заявления на получение водительских прав или удостоверения личности могут выбрать между тремя вариантами пола: «мужской», «женский» и «Х». Транспортная комиссия штата одобрила нововведение, которое было принято группами защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квиров.

Мера была принята спустя год после того, как судья из штата Орегон поставил, что ветеран армии в отставке юридически может идентифицировать себя как третий пол. Данное решение, принятое в июне 2016 года, позволило Джейми Шупе (Jamie Shupe) изменить свой пол на третий, что соответствует его гендерной идентичности. Прецедент побудил должностных лиц штата поднять вопрос о том, стоит ли признавать третий пол в компьютерных системах, и как это отразится в гендерных законах.
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