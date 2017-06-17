Орегон стал первым штатом, добавившим третий пол в удостоверения личности

Фото: AmericaRU.com
Начиная с июля, жители штата Орегон при подаче заявления на получение водительских прав или удостоверения личности могут выбрать между тремя вариантами пола: «мужской», «женский» и «Х». Транспортная комиссия штата одобрила нововведение, которое было принято группами защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квиров.
Мера была принята спустя год после того, как судья из штата Орегон поставил, что ветеран армии в отставке юридически может идентифицировать себя как третий пол. Данное решение, принятое в июне 2016 года, позволило Джейми Шупе (Jamie Shupe) изменить свой пол на третий, что соответствует его гендерной идентичности. Прецедент побудил должностных лиц штата поднять вопрос о том, стоит ли признавать третий пол в компьютерных системах, и как это отразится в гендерных законах.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- После стрельбы на стадионе и ранения сенатора обе партии США приняли участие в бейсбольном матче →
- Пентагон отправит в Афганистан еще 4 тысячи военнослужащих →
- Трамп вводит ограничения на поездки на Кубу →
- Сенатор Стив Скэлайз в критическом состоянии доставлен в больницу после стрельбы на бейсбольном поле →
- Трамп заблокировал Стивена Кинга на Твиттере →
- Трампу могут вынести импичмент, если республиканцы потеряют Конгресс →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114837
http://www.americaru.com/news/114837