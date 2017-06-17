Пограничная служба арестовала 4 мексиканцев в лагере, предоставляющем гуманитарную помощь

17 июня 2017 года, 14:26

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Сотрудники пограничной службы получили ордер на арест четырех человек, пребывающих в лагере «No More Deaths» в Ариваке, штат Аризона. По сообщениям, четыре гражданина Мексики был арестованы за нарушения иммиграционного законодательства.Представитель лагеря заявил, что задержанным оказывали медицинскую помощь. Организация, отрывшая лагерь в 2004 году, предоставляет гуманитарную помощь людям, которые незаконно пересекают границу, с целью предотвратить смерть и страдания в пустыне. Аривака находится примерно в 16 километрах от границы между США и Мексикой.«Последние четыре года мы действовали относительно соглашению, в котором говорится, что пограничный патруль уважает международные стандарты Красного Креста, позволяя нам оказывать гуманитарную помощь без вмешательства правительства», - говорит Марьяда Валлет (Maryada Vallet), волонтер лагеря.