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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПограничная служба арестовала 4 мексиканцев в лагере, предоставляющем гуманитарную помощь
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Пограничная служба арестовала 4 мексиканцев в лагере, предоставляющем гуманитарную помощь


Пограничная служба арестовала 4 мексиканцев в лагере, предоставляющем гуманитарную помощь
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники пограничной службы получили ордер на арест четырех человек, пребывающих в лагере «No More Deaths» в Ариваке, штат Аризона. По сообщениям, четыре гражданина Мексики был арестованы за нарушения иммиграционного законодательства.

Представитель лагеря заявил, что задержанным оказывали медицинскую помощь. Организация, отрывшая лагерь в 2004 году, предоставляет гуманитарную помощь людям, которые незаконно пересекают границу, с целью предотвратить смерть и страдания в пустыне. Аривака находится примерно в 16 километрах от границы между США и Мексикой.

«Последние четыре года мы действовали относительно соглашению, в котором говорится, что пограничный патруль уважает международные стандарты Красного Креста, позволяя нам оказывать гуманитарную помощь без вмешательства правительства», - говорит Марьяда Валлет (Maryada Vallet), волонтер лагеря.

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