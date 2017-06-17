В Германии уничтожат 35 тонн спиннеров: жестокий поступок или благо?

Фото: AmericaRU.com
Уничтожение мини-тренажеров для развития мелкой моторики объяснили так: спиннер может разбиться, а осколки попадут в дыхательные пути ребенка, что приведет к удушению. Некоторые люди называли это действие «тиранией», в то время как другие приветствуют. Для некоторых Германия стала примером для всего мира.
В настоящее время спиннеры, которые пришли на смену йо-йо и кубику рубику, являются одним из наиболее продаваемых товаров на Amazon. Однако для преподавателей, на чьих уроках ученики не расстаются с новой игрушкой, вертушка стала предметом раздражения. В некоторых школах в США даже запретили спиннеры.
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