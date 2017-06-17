В Германии уничтожат 35 тонн спиннеров: жестокий поступок или благо?

17 июня 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114833

Власти Германии приняли беспрецедентное решение, которое обрушило на них критику со всего мира. Они заявили об уничтожении 35 тонн спиннеров, которые прибыли в аэропорт Франкфурта в мае этого года.Уничтожение мини-тренажеров для развития мелкой моторики объяснили так: спиннер может разбиться, а осколки попадут в дыхательные пути ребенка, что приведет к удушению. Некоторые люди называли это действие «тиранией», в то время как другие приветствуют. Для некоторых Германия стала примером для всего мира.В настоящее время спиннеры, которые пришли на смену йо-йо и кубику рубику, являются одним из наиболее продаваемых товаров на Amazon. Однако для преподавателей, на чьих уроках ученики не расстаются с новой игрушкой, вертушка стала предметом раздражения. В некоторых школах в США даже запретили спиннеры.