Жители Миннесоты протестуют против оправдания полицейского, заcтрелившего темнокожего американца

17 июня 2017 года, 13:08

Фото: AmericaRU.com

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В пятницу в штате Миннесота суд присяжных признал 29-летний сотрудника полиции Джеронимо Янеса (Jeronimo Yanez) невиновным в убийстве темнокожего американца. Инцидент произошел летом прошлого года в городе Фолкон-Хайтс, когда полицейский выстрелил в 32-летнего Филандо Кастила (Philando Castile) после того, как остановил его автомобиль для проверки.Янесу было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве второй степени тяжести. Ему грозило 10 лет тюремного заключения. Суд присяжных также признал его невиновным по двум пунктам безрассудного применения огнестрельного оружия.Смерть Кастила вызвала протесты на всей территории США, и теперь американцы снова вышли на улицы. После вынесения оправдательного приговора Янес заявил, что не вернется на работу в правоохранительные органы.