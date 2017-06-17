Жители Миннесоты протестуют против оправдания полицейского, заcтрелившего темнокожего американца

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Янесу было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве второй степени тяжести. Ему грозило 10 лет тюремного заключения. Суд присяжных также признал его невиновным по двум пунктам безрассудного применения огнестрельного оружия.
Смерть Кастила вызвала протесты на всей территории США, и теперь американцы снова вышли на улицы. После вынесения оправдательного приговора Янес заявил, что не вернется на работу в правоохранительные органы.
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