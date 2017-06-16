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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые определили факторы, которые увеличивают страх людей к развитию болезни Альцгеймера
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Ученые определили факторы, которые увеличивают страх людей к развитию болезни Альцгеймера


Ученые определили факторы, которые увеличивают страх людей к развитию болезни Альцгеймера
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что стресс или генетика играют роль в формировании страха развития болезни Альцгеймера у людей. Кроме того, ученые определили, что когнитивные проблемы, чувство, что память начинает изменять, и склонность к депрессии увеличивает страх перед болезнью.

По словам исследователей, результаты эксперимента важны для формирования политики и практических целей, направленных на раннюю диагностику болезни Альцгеймера. Это потому, что люди с выраженным страхом болезни могут не обращать внимания на проблемы с памятью или участвовать в программах скрининга. Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias».

Специалисты Школы общественного здравоохранения при Университете штата Мичиган предположили, что на страх развития болезни Альцгеймера у человека могут влиять психологические и когнитивные факторы. У самых молодых участников (50 до 64 лет), а также тех, кто считали, что стресс и генетика влияют на развитие заболевания, было наиболее выраженное чувство страха перед болезнью Альцгеймера. Кроме того, те, кто когда-либо сталкивался с заболеванием, боялись ее больше, чем те, у кого не было опыта. Однако, как именно генетика и стресс влияют на развитие болезни, ученые планируют выяснить в дальнейших исследованиях.
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