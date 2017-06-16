Может ли Иллинойс стать первым штатом, заявившим о банкротстве?

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Однако, если Конгресс рассмотрит федеральный закон о несостоятельности (банкротстве), то Иллинойс станет первым штатом, заявившим о банкротстве, писал профессор Школы права при Стэнфордском университете Майкл Макконнелл (Michael McConnell) в своей статье в прошлом году. Он отметил, что, по его мнению, имеет смысл расширить закон, распространив на штаты. Тем не менее, Иллинойс находится в серьезном финансовом кризисе, поэтому радикальные варианты, такие как банкротство, рассматриваются как потенциальные решения.
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