Может ли Иллинойс стать первым штатом, заявившим о банкротстве?

16 июня 2017 года, 18:52

Фото: AmericaRU.com

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Жители Иллинойса могут почувствовать связь с жителями Пуэрто-Рико и Детройта. Финансовый кризис является серьезной проблемой для законодателей штата Иллинойс, побуждая некоторых задаться вопросом, может ли штат стать банкротом. На данный момент штат не может подать заявление о банкротстве, эта «привилегия» предоставляется только округам и муниципалитетам, таким как Детройт.Однако, если Конгресс рассмотрит федеральный закон о несостоятельности (банкротстве), то Иллинойс станет первым штатом, заявившим о банкротстве, писал профессор Школы права при Стэнфордском университете Майкл Макконнелл (Michael McConnell) в своей статье в прошлом году. Он отметил, что, по его мнению, имеет смысл расширить закон, распространив на штаты. Тем не менее, Иллинойс находится в серьезном финансовом кризисе, поэтому радикальные варианты, такие как банкротство, рассматриваются как потенциальные решения.