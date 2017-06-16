Три подростка угнали полицейские автомобили и украли электрошоковое оружие

16 июня 2017 года, 18:26

Фото: AmericaRU.com

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Трое подростков - два мальчика и девочка - в возрасте 15,16 и 17 лет «обошли закон», использовав имя сержанта, ушедшего в отпуск, чтобы достать электрошоковые пистолеты, рации и угнать автомобили со стоянки полицейского участка. Стражи порядка расследуют, как подростки стали выдавать себя за полицейских и останавливать водителей на дороге.Злоумышленников арестовали в южном Лос-Анджелесе после погони за двумя полицейскими машинами. Третий автомобиль стражей порядка остановили за углом полицейского участка.Начальник полиции попросил предоставить ему подробную программу курса по подготовке полицейских и руководство по обращению с инвентарем. «Мы собираемся разобраться в этом. Мы посмотрим, что можно сделать лучше, и сделаем это», - сказал он на пресс-конференции в четверг. Трое угонщиков были частью программы для подростков-добровольцев, которые работают в полицейских участках и проходят обучение в академии.