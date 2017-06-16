Америка – не самое лучшее место для детей

16 июня 2017 года, 16:55

Фото: AmericaRU.com

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Всемирная организация Save the Children обнародовала анализ самых лучший и худших стран для проживания детей. Оказалось, что Соединенные Штаты – не самое лучшее государство в этой категории.Согласно докладу организации за 2017 год, самая худшая судьба ждет детей в Нигере – здесь большая часть детей не доживает до взрослого возраста.Норвегия и Словения занимают лидирующие позиции как лучшие места для детей. На третьем месте – Финляндия. США не попали даже в первую десятку – только на 36-м месте. Ричард Блэнд (Richard Bland), национальный директор по вопросам политики, пропаганды и развития Save the Children, был в наибольшей степени удивлен низким рейтингом Америки и ее позицией между Боснией и Россией. «США отстают от некоторых стран, у которых были довольно серьезные экономические потрясения, такие как Греция или Ирландия, и, тем не менее, ряд этих стран уделяет приоритетное внимание детству», - отметил БлэндВ целом, анализ охватил 172 страны мира, а также выявил основные причины, почему в разных странах детям живется хорошо или плохо. Рейтинг составлялся на основе показателей смертности детей в возрасте до 5 лет, недоедания, которое замедляет рост, посещения школ, детского труда, ранних браков, родов у подростков, миграции в результате конфликта и убийства детей.