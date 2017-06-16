Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:53 am | Чикаго 6:53 am | Сан-Франциско 4:53 am
Главная страница → Раздел: АналитикаАмерика – не самое лучшее место для детей
Аналитика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Америка – не самое лучшее место для детей


Америка – не самое лучшее место для детей
Фото: AmericaRU.com
Всемирная организация Save the Children обнародовала анализ самых лучший и худших стран для проживания детей. Оказалось, что Соединенные Штаты – не самое лучшее государство в этой категории.

Согласно докладу организации за 2017 год, самая худшая судьба ждет детей в Нигере – здесь большая часть детей не доживает до взрослого возраста.

Норвегия и Словения занимают лидирующие позиции как лучшие места для детей. На третьем месте – Финляндия. США не попали даже в первую десятку – только на 36-м месте. Ричард Блэнд (Richard Bland), национальный директор по вопросам политики, пропаганды и развития Save the Children, был в наибольшей степени удивлен низким рейтингом Америки и ее позицией между Боснией и Россией. «США отстают от некоторых стран, у которых были довольно серьезные экономические потрясения, такие как Греция или Ирландия, и, тем не менее, ряд этих стран уделяет приоритетное внимание детству», - отметил Блэнд

В целом, анализ охватил 172 страны мира, а также выявил основные причины, почему в разных странах детям живется хорошо или плохо. Рейтинг составлялся на основе показателей смертности детей в возрасте до 5 лет, недоедания, которое замедляет рост, посещения школ, детского труда, ранних браков, родов у подростков, миграции в результате конфликта и убийства детей.
Читайте также последние новости раздела "Аналитика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114823
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Барахолка
Распродажа хорошей мебели Распродажа хорошей мебели
Раздел: Разное
Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания. Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания.
Раздел: Услуги
NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus