Ученых ошеломили дожди в Антарктиде и площадь таяния больше, чем Техас

Фото: AmericaRU.com
Ученые зафиксировали массовое таяние ледника в крайне уязвимой Западной Антарктиды, которое, как они опасаются, может стать предвестником будущих глобальных катастроф из-за нагревания планеты. Летом 2016 года поверхность шельфового ледника Росса, крупнейшей ледяной платформы на Земле, стала гигантской – порядка 350 тысяч квадратных километров. Это больше, чем штат Техас. Таяние этого ледника может поднять общемировой уровень моря на 3-4 метра.
«Это дает нам возможность увидеть будущее», - говорит Дэвид Бромвич, антарктический эксперт из университета штата Огайо, один из авторов исследования.
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