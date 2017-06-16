Ученых ошеломили дожди в Антарктиде и площадь таяния больше, чем Техас

16 июня 2017 года, 16:30

Фото: AmericaRU.com

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На поверхности шельфового ледника Росса в Антарктиде, самого большого плавающего шельфового листа на Земле, площадь таяния превысила размеры Техаса. Климатологов также шокируют дожди, которые идут на крайнем юге.Ученые зафиксировали массовое таяние ледника в крайне уязвимой Западной Антарктиды, которое, как они опасаются, может стать предвестником будущих глобальных катастроф из-за нагревания планеты. Летом 2016 года поверхность шельфового ледника Росса, крупнейшей ледяной платформы на Земле, стала гигантской – порядка 350 тысяч квадратных километров. Это больше, чем штат Техас. Таяние этого ледника может поднять общемировой уровень моря на 3-4 метра.«Это дает нам возможность увидеть будущее», - говорит Дэвид Бромвич, антарктический эксперт из университета штата Огайо, один из авторов исследования.