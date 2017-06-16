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Главная страница → Раздел: В миреРыбаки поймали в Северном море двухголовую морскую свинью
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Рыбаки поймали в Северном море двухголовую морскую свинью


Рыбаки поймали в Северном море двухголовую морскую свинью
Фото: AmericaRU.com
Рыбаки улавливают самые невероятные вещи в океане, но у голландских моряков случился потрясающий улов. В прошлом месяце в Северном море рыболовы поймали двухголовую морскую свинью.

Редкое существо оказалось сиамскими близнецами, у которых одно тело на двоих. Эти свиньи родились совсем недавно, и когда их поймали, они были уже мертвы. Опасаясь, что незаконно ловить мертвых млекопитающих в океане, еще и таких, рыбаки решили бросить их обратно в море у берегов Нидерландов. Перед этим они сделали несколько снимков необычного животного.

В конце концов, снимки попали к доктору Эрвину Компанье (Erwin Kompanje) из Музея естественной истории Роттердама. Он изучает дельфинов, китов и морских свиней более 20 лет, но он никогда не видел ничего подобного. «Обычные близнецы чрезвычайно редки у китообразных, а соединенные близнецы встречаются еще реже», - отметил он.
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