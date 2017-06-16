В Канаде все новые мобильные телефоны должны быть разблокированы

Фото: AmericaRU.com
Этот шаг был вызван широкой волной критики по поводу высоких сборов за разблокировку устройств, которые называли «плата за выкуп» или «взнос блокирования». В частности, канадцы заплатили около 28,5 миллионов долларов в США за эту услугу.
Компании не хотят принимать новые правила CRTC, считая, что клиенты должны продолжать платить за разблокировку смартфонов. Однако сами эти компании и занимаются блокировкой, что нарушает запрет регулятора.
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