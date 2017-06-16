В Канаде все новые мобильные телефоны должны быть разблокированы

16 июня 2017 года, 15:15

Фото: AmericaRU.com

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Канадцы платят одни из самых высоких тарифов за связь в странах G7, и также им приходится отдавать 50 и более долларов, чтобы разблокировать мобильные телефоны при переключении операторов. Регулятор связи в стране CRTC вводит новые правила, по которым компании должны бесплатно разблокировать телефоны, а все новые модели смартфонов будут продавать уже разблокированными.Этот шаг был вызван широкой волной критики по поводу высоких сборов за разблокировку устройств, которые называли «плата за выкуп» или «взнос блокирования». В частности, канадцы заплатили около 28,5 миллионов долларов в США за эту услугу.Компании не хотят принимать новые правила CRTC, считая, что клиенты должны продолжать платить за разблокировку смартфонов. Однако сами эти компании и занимаются блокировкой, что нарушает запрет регулятора.