Американка утверждает, что сотрудник United Airlines разбудил ее ударом по голове

16 июня 2017 года, 14:45

Фото: AmericaRU.com

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Еще одна пассажирка жалуется на ужасное обращение с клиентами американской авиакомпании United Airlines. Она заявляет, что в аэропорту Хьюстона сотрудник перевозчика разбудил ее, ударив по голове.«Меня разбудил кто-то, ударивший меня по голове, я вскочила и пыталась понять, что произошло, почему он это сделал», - говорит пострадавшая Линдси Урбани (Lindsey Urbani). Теперь она собирается судиться с компанией, поскольку после инцидента она испытывает нарушения сна и переживает стресс.Сообщается, что Урбани спала в неонноминационной часовне в терминале United во время перелета в субботу вечером из Сан-Франциско в Белиз. Неизвестный работник авиакомпании разбудил ее ударом по голову, поскольку в этом месте спать нельзя. Затем он пошел молиться.Линдси Урбани заявляет, что этот опыт стал для нее настолько шокирующим, что она не смогла нормально провести 10-дневный отпуск за границей. Когда Урбани спросила человека, почему он ударил ее, ответ оказался странным. «Он сказал, что так я точно не пропущу свой рейс», - отметила американка. Он отказался назвать свое имя, и женщине пришлось тайком фотографировать его, чтобы подать жалобу.