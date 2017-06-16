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Главная страница → Раздел: События/СкандалыАмериканка утверждает, что сотрудник United Airlines разбудил ее ударом по голове
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Американка утверждает, что сотрудник United Airlines разбудил ее ударом по голове


Американка утверждает, что сотрудник United Airlines разбудил ее ударом по голове
Фото: AmericaRU.com
Еще одна пассажирка жалуется на ужасное обращение с клиентами американской авиакомпании United Airlines. Она заявляет, что в аэропорту Хьюстона сотрудник перевозчика разбудил ее, ударив по голове.

«Меня разбудил кто-то, ударивший меня по голове, я вскочила и пыталась понять, что произошло, почему он это сделал», - говорит пострадавшая Линдси Урбани (Lindsey Urbani). Теперь она собирается судиться с компанией, поскольку после инцидента она испытывает нарушения сна и переживает стресс.
Сообщается, что Урбани спала в неонноминационной часовне в терминале United во время перелета в субботу вечером из Сан-Франциско в Белиз. Неизвестный работник авиакомпании разбудил ее ударом по голову, поскольку в этом месте спать нельзя. Затем он пошел молиться.

Линдси Урбани заявляет, что этот опыт стал для нее настолько шокирующим, что она не смогла нормально провести 10-дневный отпуск за границей. Когда Урбани спросила человека, почему он ударил ее, ответ оказался странным. «Он сказал, что так я точно не пропущу свой рейс», - отметила американка. Он отказался назвать свое имя, и женщине пришлось тайком фотографировать его, чтобы подать жалобу.
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