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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДжин Симмонс хочет запатентовать знаменитый жест любителей рока – рога дьявола
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Джин Симмонс хочет запатентовать знаменитый жест любителей рока – «рога дьявола»


Джин Симмонс хочет запатентовать знаменитый жест любителей рока – рога дьявола
Фото: AmericaRU.com
Лидер знаменитой американской рок-группы Kiss Джин Симмонс (Gene Simmons) хочет, чтобы известный жест всех фанатов рока, который называют «козой» или «рогам дьявола», стал его торговым знаком.

Согласно The Hollywood Reporter, 67-летний музыкант подал заявку в Бюро США по патентам и товарным знакам на правообладание жестом, когда два пальца поднимаются вверх и складывают определенный символ. Большинство американцев знают его как «рога дьявола». Симмонс утверждает, что именно он придумал и первым начал использовать этот жест в туре Kiss «Hotter Than Hell» в 1974 году.

Большинство экспертов склоняется к тому, что музыканту не удастся получить патент на этот символ. Так или иначе, его ждет длинная и жесткая тяжба. В частности, хотя бы потому, что этот жест впервые использовал в пятом веке до нашей эры основоположник буддизма, Будда Шакьямуни. Буддисты называют его «мудрой», одним из защитных жестов.
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