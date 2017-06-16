Джин Симмонс хочет запатентовать знаменитый жест любителей рока – «рога дьявола»

Фото: AmericaRU.com
Согласно The Hollywood Reporter, 67-летний музыкант подал заявку в Бюро США по патентам и товарным знакам на правообладание жестом, когда два пальца поднимаются вверх и складывают определенный символ. Большинство американцев знают его как «рога дьявола». Симмонс утверждает, что именно он придумал и первым начал использовать этот жест в туре Kiss «Hotter Than Hell» в 1974 году.
Большинство экспертов склоняется к тому, что музыканту не удастся получить патент на этот символ. Так или иначе, его ждет длинная и жесткая тяжба. В частности, хотя бы потому, что этот жест впервые использовал в пятом веке до нашей эры основоположник буддизма, Будда Шакьямуни. Буддисты называют его «мудрой», одним из защитных жестов.
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