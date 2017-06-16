Майли Сайрус назвала странную причину, почему она решила бросить курить марихуану

Фото: AmericaRU.com
Певица заявила в интервью Джимми Феллону, что перестала курить марихуану, когда обнаружили удивительных факт на своих выступлениях в прошлом – она была слишком грубой и наглой в отношении других людей, а также у нее появился страх выглядеть нелепой на телевидении, включая и программу Феллона Тonight Show. Ей стали сниться кошмары, что она умирает во время ток-шоу.
После того, как она бросила курить травку, изменилось и ее отношение к работе – она стала серьезнее относиться к музыке, а не уделять внимание эпатажу. «Это самый важный альбом, который я когда-либо записывала», - призналась Сайрус. Однако толчком к ее решению изначально стал «тревожный кошмар», который снился ей постоянно. «У меня был этот страшный сон, что я умираю во время монолога на SNL. Меня забрасывают камнями, и я умираю», - рассказала певица.
«Никто никогда не умирал от травки, но никто никогда не курил столько, сколько я, поэтому кто знает, что могло бы произойти. Я хочу говорить с людьми о музыке ясно и умно, и травка этому не поможет», - отметила Сайрус.
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