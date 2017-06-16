Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:23 am | Чикаго 5:23 am | Сан-Франциско 3:23 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесМайли Сайрус назвала странную причину, почему она решила бросить курить марихуану
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Майли Сайрус назвала странную причину, почему она решила бросить курить марихуану


Майли Сайрус назвала странную причину, почему она решила бросить курить марихуану
Фото: AmericaRU.com
Американская поп-певица Майли Сайрус (Miley Cyrus) недавно призналась, что прекратила курить травку. Теперь она раскрывает причину, почему она приняла такое решение, и повод оказался довольно болезненным.

Певица заявила в интервью Джимми Феллону, что перестала курить марихуану, когда обнаружили удивительных факт на своих выступлениях в прошлом – она была слишком грубой и наглой в отношении других людей, а также у нее появился страх выглядеть нелепой на телевидении, включая и программу Феллона Тonight Show. Ей стали сниться кошмары, что она умирает во время ток-шоу.

После того, как она бросила курить травку, изменилось и ее отношение к работе – она стала серьезнее относиться к музыке, а не уделять внимание эпатажу. «Это самый важный альбом, который я когда-либо записывала», - призналась Сайрус. Однако толчком к ее решению изначально стал «тревожный кошмар», который снился ей постоянно. «У меня был этот страшный сон, что я умираю во время монолога на SNL. Меня забрасывают камнями, и я умираю», - рассказала певица.

«Никто никогда не умирал от травки, но никто никогда не курил столько, сколько я, поэтому кто знает, что могло бы произойти. Я хочу говорить с людьми о музыке ясно и умно, и травка этому не поможет», - отметила Сайрус.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114811
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Квартиры - сдам
По удобной цене. По удобной цене.
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Фото и видео
Бесплатная свадебная фотосъемка Бесплатная свадебная фотосъемка
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus