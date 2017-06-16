В Иллинойсе лотереи Powerball и Mega Millions могут закрыть из-за бюджетного тупика

16 июня 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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Представитель лотереи Powerball заявляет, что с 28 июня будут остановлены розыгрыши из-за проблем с бюджетом в штате Иллинойс. Также будет прекращена работа лотереи Mega Millions – с 30 июня.Игроки лотереи не смогут покупать билеты Powerball и Mega Millions в штате Иллинойс, если не будет разрешен текущий тупик бюджета штата. «Вызывает разочарование тот факт, что неспособность законодательного собрания принять бюджет привела к такому повороту. По этой причине игрокам лотереи в Иллинойсе будет отказано в возможности играть в эти популярные игры», - сказал в своем заявлении действующий директор лотереи Powerball в Иллинойсе Грег Смит (Greg Smith).На прошлой неделе был разыгран 10-й в истории джек-пот лотереи Powerball. Житель Калифорнии купил счастливый билет на 477 миллионов долларов. Самый большой приз лотереи составил более 1,5 миллиардов долларов.