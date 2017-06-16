Беглый лидер мормонов-полигамистов год скрывался и жил в пикапе

16 июня 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Сбежавший от правосудия лидер моромнов-многоженцев Лайл Джеффс (Lyle Jeffs) был найден сотрудниками ФБР в Йенктоне, Южная Дакота. Он жил в пикапе Ford, прячась от преследования.Федеральные власти заявляют, что религиозный лидер полигамистов Лайл Джеффс был захвачен почти ровно через год после того, как он сбежал - его обвинили в многомиллионной схеме мошенничества с продовольствием. Джеффс, бежавший из федеральной тюрьмы прошлым летом в Солт-Лейк-Сити, был арестован в среду вечером без инцидентов на причале в Йенктоне, сообщает ФБР.«Мы знали, что это всего лишь вопрос времени», - заявил в четверг на пресс-конференции Эрик Барнхарт, специальный агент ФБР, ответственный за отдел Солт-Лейк-Сити.Следователи думают, что Джеффс находился в этом районе в течение как минимум двух недель, живя в грузовике Ford. Нет убедительных доказательств того, что кто-то помогал ему.Джеффс, лидер фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней, столкнется с еще одним уголовным обвинением. Джеффс взял на себя роль лидера церкви после того, как его брат Уоррен Джеффс был приговорен в 2011 году к пожизненному заключению за изнасилование ребенка.Секта возникла, когда лидеры мормонов приостановили практику многоженства в конце 1800-х годов. Многие сторонники мормонской церкви продолжают практиковать многоженство в небольших городах вдоль границы штатов Юта и Аризона. В 2016 году Джеффсу и другим лидерам было предъявлено обвинение по обвинению в отмывании денег и мошенничестве.