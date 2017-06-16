После стрельбы на стадионе и ранения сенатора обе партии США приняли участие в бейсбольном матче

Фото: AmericaRU.com
Демократы выиграли в ежегодной благотворительной бейсбольной игре Конгресса в четверг вечером, но в этом году во время матча сторонники обеих партий забыли о гонке за первенство. Матч был пронизан духом единства после того, как накануне пожилой американец вошел на стадион и начал стрелять по людям, ранив 6 человек, включая сенатора.
Эту игру сторонники обоих партий проводят ежегодно с 1909 года. Организаторы игры заявили, что в этот раз посмотреть бейсбольное сражение политиков собралось около 25 000 человек. Было привлечено 1,5 миллиона долларов для местных благотворительных организаций и Мемориального фонда полиции Капитолия.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Пентагон отправит в Афганистан еще 4 тысячи военнослужащих →
- Трамп вводит ограничения на поездки на Кубу →
- Сенатор Стив Скэлайз в критическом состоянии доставлен в больницу после стрельбы на бейсбольном поле →
- Трамп заблокировал Стивена Кинга на Твиттере →
- Трампу могут вынести импичмент, если республиканцы потеряют Конгресс →
- Трамп раскритиковал последнее судебное решение против запрета на иммиграцию →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114805
http://www.americaru.com/news/114805