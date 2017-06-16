Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:53 am | Чикаго 3:53 am | Сан-Франциско 1:53 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаПосле стрельбы на стадионе и ранения сенатора обе партии США приняли участие в бейсбольном матче
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

После стрельбы на стадионе и ранения сенатора обе партии США приняли участие в бейсбольном матче


После стрельбы на стадионе и ранения сенатора обе партии США приняли участие в бейсбольном матче
Фото: AmericaRU.com
Двухпартийная бейсбольная игра стала демонстрацией единства политиков после стрельбы на стадионе и ранения сенатора Стива Скэлайза (Steve Scalise).

Демократы выиграли в ежегодной благотворительной бейсбольной игре Конгресса в четверг вечером, но в этом году во время матча сторонники обеих партий забыли о гонке за первенство. Матч был пронизан духом единства после того, как накануне пожилой американец вошел на стадион и начал стрелять по людям, ранив 6 человек, включая сенатора.

Эту игру сторонники обоих партий проводят ежегодно с 1909 года. Организаторы игры заявили, что в этот раз посмотреть бейсбольное сражение политиков собралось около 25 000 человек. Было привлечено 1,5 миллиона долларов для местных благотворительных организаций и Мемориального фонда полиции Капитолия.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114805
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Бизнес и маркетинг
Брачное агентство ищет партнеров в США Брачное агентство ищет партнеров в США
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus