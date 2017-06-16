После стрельбы на стадионе и ранения сенатора обе партии США приняли участие в бейсбольном матче

16 июня 2017 года, 12:25

Фото: AmericaRU.com

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Двухпартийная бейсбольная игра стала демонстрацией единства политиков после стрельбы на стадионе и ранения сенатора Стива Скэлайза (Steve Scalise).Демократы выиграли в ежегодной благотворительной бейсбольной игре Конгресса в четверг вечером, но в этом году во время матча сторонники обеих партий забыли о гонке за первенство. Матч был пронизан духом единства после того, как накануне пожилой американец вошел на стадион и начал стрелять по людям, ранив 6 человек, включая сенатора.Эту игру сторонники обоих партий проводят ежегодно с 1909 года. Организаторы игры заявили, что в этот раз посмотреть бейсбольное сражение политиков собралось около 25 000 человек. Было привлечено 1,5 миллиона долларов для местных благотворительных организаций и Мемориального фонда полиции Капитолия.