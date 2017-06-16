Как уровень образования может быть связан с риском возникновения болезни сердца?

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Специалисты Университета Миннесоты обнаружили, что риск развития заболеваний сердца находится на самом высоком уровне среди людей, которые не пошли даже в среднюю школу. У каждого второго человека, окончившего только начальную школу, развивается сердечно-сосудистые заболевания в течение жизни. Исследователи обнаружили, что среди людей, окончивших магистратуру, болезни сердца встречаются у каждого третьего. Это означает, что люди с уровнем образования в начальной школе имеют примерно на 20 процентов более высокий риск развития сердечных заболеваний.
Тем не менее, исследование не доказывает, что у человека уровень образования вызывает или предотвращает болезни сердца. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «JAMA Internal Medicine».
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