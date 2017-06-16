Nike сокращает рабочие места и производство некоторых продуктов

16 июня 2017 года, 10:47

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114801

В следующий раз, когда вы решите заглянуть в магазин спортивной одежды Nike, то можете заметить, что выбора одежды или обуви в нем стало меньше. Это связано с тем, что компания приняла решение сократить рабочую силу и выпускаемую продукцию.CNBC сообщает, что Nike намерена сократить около 1400 рабочих мест, или 2 процента своей рабочей силы по всему миру. Согласно новому бизнес-плану, компания заявляет, что она будет работать, чтобы сократить количество кроссовок и одежды, которые она производит, на четверть. Вместо этого Nike будет сосредоточена на продуктах, которые хорошо продаются и основных брендах, таких как ZoomX, Air VaporMax и Nike React, отмечает CNBC.Nike сосредоточит свое внимание на 12 городах в 10 странах, где, как ожидается, к концу десятилетия ожидается 80-процентное увеличение производства. Также компания планирует расширить свое приложение для большего количества стран, что позволит потенциальным клиентам приобрести дополнительные возможности для покупки продуктов.