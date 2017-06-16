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Nike сокращает рабочие места и производство некоторых продуктов


Nike сокращает рабочие места и производство некоторых продуктов
Фото: AmericaRU.com
В следующий раз, когда вы решите заглянуть в магазин спортивной одежды Nike, то можете заметить, что выбора одежды или обуви в нем стало меньше. Это связано с тем, что компания приняла решение сократить рабочую силу и выпускаемую продукцию.

CNBC сообщает, что Nike намерена сократить около 1400 рабочих мест, или 2 процента своей рабочей силы по всему миру. Согласно новому бизнес-плану, компания заявляет, что она будет работать, чтобы сократить количество кроссовок и одежды, которые она производит, на четверть. Вместо этого Nike будет сосредоточена на продуктах, которые хорошо продаются и основных брендах, таких как ZoomX, Air VaporMax и Nike React, отмечает CNBC.

Nike сосредоточит свое внимание на 12 городах в 10 странах, где, как ожидается, к концу десятилетия ожидается 80-процентное увеличение производства. Также компания планирует расширить свое приложение для большего количества стран, что позволит потенциальным клиентам приобрести дополнительные возможности для покупки продуктов.
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