Пентагон отправит в Афганистан еще 4 тысячи военнослужащих

Фото: AmericaRU.com
Решение министра обороны Джима Маттиса (Jim Mattis) может быть объявлено уже на следующей неделе, говорится в заявлении. Растущая угроза со стороны исламских экстремистов, о чем свидетельствуют нападения в Кабуле, только подпитывает призывы к увеличению военного контингента США. Основная часть новоприбывших военных будет заниматься консультированием и обучением вооруженных сил Афганистана, но некоторые будут задействованы в контртеррористических операциях против талибов и Исламского государства.
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