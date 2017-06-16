Пентагон отправит в Афганистан еще 4 тысячи военнослужащих

16 июня 2017 года, 10:30

Фото: AmericaRU.com

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Пентагон отправит в Афганистан около 4 тысяч американских военных. Об этом в четверг заявил официальный представитель администрации президента, который отметил, что усилия помогут привести к развязке войны. Это самое большое увеличение военного присутствия США за время пребывания Дональда Трампа в должности (Donald Trump).Решение министра обороны Джима Маттиса (Jim Mattis) может быть объявлено уже на следующей неделе, говорится в заявлении. Растущая угроза со стороны исламских экстремистов, о чем свидетельствуют нападения в Кабуле, только подпитывает призывы к увеличению военного контингента США. Основная часть новоприбывших военных будет заниматься консультированием и обучением вооруженных сил Афганистана, но некоторые будут задействованы в контртеррористических операциях против талибов и Исламского государства.