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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВерховая езда помогает пациентам восстановиться после инсульта
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Верховая езда помогает пациентам восстановиться после инсульта


Верховая езда помогает пациентам восстановиться после инсульта
Фото: AmericaRU.com
Ученые бросают вызов давним стереотипам о восстановлении после инсульта, продемонстрировав, что перенесшие состояние могут достичь как физических, так и психических улучшений уже после оказания неотложной медицинской помощи.

Новое исследование, проведенное специалистами Медицинского научно-исследовательского института Хантера, показало, что верховая езда и ритм-терапия улучшают восприятие пациентами процесса выздоровления, а также их походку, равновесие, силу хвата и когнитивные навыки в течение пяти лет после инсульта. По словам ученых, есть распространенное мнение, что пациенты, перенесшие инсульт, не могут добиться значительных улучшений через 12 месяцев, но им удалось доказать обратное.

В эксперименте приняли участие более 120 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 75 лет, которые перенесли инсульт за 10 и 5 лет до начала исследования. 56 процентов тех, кто занимался верховой ездой, отметили улучшение состояния, в то время как в группе ритм-терапии это количество составило 38 процентов. Всего 17 процентов участников контрольной группы, где пациентам предоставлялось обычное лечение, пошли на поправку пациентов.
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