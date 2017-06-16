Верховая езда помогает пациентам восстановиться после инсульта

Фото: AmericaRU.com
Новое исследование, проведенное специалистами Медицинского научно-исследовательского института Хантера, показало, что верховая езда и ритм-терапия улучшают восприятие пациентами процесса выздоровления, а также их походку, равновесие, силу хвата и когнитивные навыки в течение пяти лет после инсульта. По словам ученых, есть распространенное мнение, что пациенты, перенесшие инсульт, не могут добиться значительных улучшений через 12 месяцев, но им удалось доказать обратное.
В эксперименте приняли участие более 120 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 75 лет, которые перенесли инсульт за 10 и 5 лет до начала исследования. 56 процентов тех, кто занимался верховой ездой, отметили улучшение состояния, в то время как в группе ритм-терапии это количество составило 38 процентов. Всего 17 процентов участников контрольной группы, где пациентам предоставлялось обычное лечение, пошли на поправку пациентов.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Как уровень образования может быть связан с риском возникновения болезни сердца? →
- Ученые раскрыли секрет, как избавиться от чувства одиночества →
- Лихорадка во время беременности увеличивает риск развития аутизма у ребенка →
- Хирурги удалили у человека 13 килограммов отложений в кишечнике →
- В Филадельфии разделили 10-месячных сиамских близнецов →
- Препарат, который имитирует настоящий загар, может предотвратить рак →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114797
http://www.americaru.com/news/114797