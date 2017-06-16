Верховая езда помогает пациентам восстановиться после инсульта

16 июня 2017 года, 10:13

Фото: AmericaRU.com

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Ученые бросают вызов давним стереотипам о восстановлении после инсульта, продемонстрировав, что перенесшие состояние могут достичь как физических, так и психических улучшений уже после оказания неотложной медицинской помощи.Новое исследование, проведенное специалистами Медицинского научно-исследовательского института Хантера, показало, что верховая езда и ритм-терапия улучшают восприятие пациентами процесса выздоровления, а также их походку, равновесие, силу хвата и когнитивные навыки в течение пяти лет после инсульта. По словам ученых, есть распространенное мнение, что пациенты, перенесшие инсульт, не могут добиться значительных улучшений через 12 месяцев, но им удалось доказать обратное.В эксперименте приняли участие более 120 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 75 лет, которые перенесли инсульт за 10 и 5 лет до начала исследования. 56 процентов тех, кто занимался верховой ездой, отметили улучшение состояния, в то время как в группе ритм-терапии это количество составило 38 процентов. Всего 17 процентов участников контрольной группы, где пациентам предоставлялось обычное лечение, пошли на поправку пациентов.