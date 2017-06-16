В Теннесси поймали двух заключенных, сбежавших из тюрьмы в Джорджии и убивших охранников

16 июня 2017 года, 09:56

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов поймали двух заключенных, которые сбежали из тюремного автобуса, убив при этом охранников.Беглецов поймали в Теннеси, когда они уже успели угнать, по меньшей мере, четыре машины, а также ограбили дом, в котором связали пожилую пару. Сбежавшие заключенные были задержаны после автомобильной погони.По данным пенитенциарной службы штата, два осужденных за вооруженное ограбление, 43-летний Донни Роу (Donnie R. Rowe) и 24-летний Рики Дьюбос (Ricky Dubose), отбывавших наказание в тюрьме общего режима, сбежали из перевозившего их автобуса. Они обезоружили охранников, которых сразу же убили, а затем скрылись с места происшествия на автомобиле. За помощь в поимке преступников была назначена награда в размере 130 тысяч долларов.«Будьте уверены, справедливость восторжествует. Я искренне благодарю местных, государственных и федеральных сотрудников правоохранительных органов, которые помогали в поимке. Из-за их неустанных усилий общественность в безопасности», - заявил губернатор Джорджии Натан Дил (Nathan Deal).