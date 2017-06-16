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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп вводит ограничения на поездки на Кубу
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Трамп вводит ограничения на поездки на Кубу


Трамп вводит ограничения на поездки на Кубу
Фото: AmericaRU.com
В пятницу президент Дональд Трамп (Donald Trump) объявит о планах ужесточить правила для американцев, выезжающих на Кубу, а также ограничить деловые отношения с военными на острове.

Трамп поговорит о новой политике в отношении Кубы во время визита в Майами. Кроме того, по словам высокопоставленных должностных лиц Белого дома, республиканец также намерен отменить некоторые директивы, принятые его предшественником. Трамп принял более жесткую позицию против Гаваны в рамках выполнения своего предвыборного обещания. Но, оказавшись под давлением со стороны американского бизнеса и некоторых республиканцев, Трамп оставит без изменений некоторые усилия Барака Обамы, предпринятые для нормализации отношений с Кубой.

Новая политика ограничит американские компании в связях с кубинскими предприятиями, имеющими отношение к военным. Это, по сути, защитит американские авиакомпании и судоходные компании, которые теперь работают на острове. Тем не менее, Трамп прекратит закрывать посольства и не будет разрывать дипломатические отношения, восстановленные в 2015 году после более чем пятидесятилетней вражды.
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