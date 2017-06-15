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Главная страница → Раздел: АналитикаБрокколи может помочь в лечении диабета 2 типа
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Брокколи может помочь в лечении диабета 2 типа


Брокколи может помочь в лечении диабета 2 типа
Фото: AmericaRU.com
Некоторые люди не любят овощи, но для тех, кто страдают ожирением и сахарным диабетом 2 типа, брокколи может замедлить и, возможно обратить вспять, заболевание.

Ученые проанализировали 50 генов, которые вызывают симптомы, связанные с диабетом типа 2, и обнаружили, что соединение сульфорафан, содержащееся в овощах, таких как брокколи, брюссельская капуста и белокочанная капуста, способно снизить уровень сахара в крови. В ходе эксперимента было установлено, что у участников, которые принимали сульфорафан в виде концентрированного экстракта брокколи, улучшилась способность контролировать уровень глюкозы и снизилась выработка глюкозы - два симптома диабета, которые могут привести к другим проблемам со здоровьем, в том числе ишемической болезни сердца, невропатии и слепоте.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Science Translational Medicine». «Это очень интересно и открывает новые возможности для лечения сахарного диабета 2 типа», - говорит ведйщий автор исследования Андерс Рознгрен (Anders Rosengren) из Университета Гетеборга в Швеции.
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