Брокколи может помочь в лечении диабета 2 типа

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Ученые проанализировали 50 генов, которые вызывают симптомы, связанные с диабетом типа 2, и обнаружили, что соединение сульфорафан, содержащееся в овощах, таких как брокколи, брюссельская капуста и белокочанная капуста, способно снизить уровень сахара в крови. В ходе эксперимента было установлено, что у участников, которые принимали сульфорафан в виде концентрированного экстракта брокколи, улучшилась способность контролировать уровень глюкозы и снизилась выработка глюкозы - два симптома диабета, которые могут привести к другим проблемам со здоровьем, в том числе ишемической болезни сердца, невропатии и слепоте.
Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Science Translational Medicine». «Это очень интересно и открывает новые возможности для лечения сахарного диабета 2 типа», - говорит ведйщий автор исследования Андерс Рознгрен (Anders Rosengren) из Университета Гетеборга в Швеции.
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