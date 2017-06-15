Диснейленд во Флориде почтит память ребенка, убитого аллигатором

15 июня 2017 года, 19:24

Фото: AmericaRU.com

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Через год после того, как аллигатор утащил в воду 2-летнего мальчика, игравшего на берегу рядом с курортом Disney`s Grand Floridian Resort & Spa, компания планирует почтить память ребенка.Память Лейна Грейвса (Lane Graves) из Небраски, посетившего тематический парк со своей семьей в июне 2016 года, почтят маяком, строительство которого закончат этим летом, передает Orlando Sentinel. Маяк является символом Фонда Томаса Лейна, который был создан родителями Лейна, Мелиссой и Мэттом Грейвс.«Чтобы общественность была осведомлена об организации и ее миссии, мы заказали оригинальную скульптуру маяка, которую фонд использует как символ любви и надежды. Она будет установлена на территории нашего курорта этим летом», - сказал Джордж Калогридис (George Kalogridis), президент Walt Disney World Resort.Лейн играл на берегу недалеко от Floridian Resort & Spa, когда аллигатор напал на него. Отец малыша попытался забрать сына у рептилии, но не смог Тело ребенка было позже обнаружено командой дайверов.