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Главная страница → Раздел: События/СкандалыДиснейленд во Флориде почтит память ребенка, убитого аллигатором
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Диснейленд во Флориде почтит память ребенка, убитого аллигатором


Диснейленд во Флориде почтит память ребенка, убитого аллигатором
Фото: AmericaRU.com
Через год после того, как аллигатор утащил в воду 2-летнего мальчика, игравшего на берегу рядом с курортом Disney`s Grand Floridian Resort & Spa, компания планирует почтить память ребенка.

Память Лейна Грейвса (Lane Graves) из Небраски, посетившего тематический парк со своей семьей в июне 2016 года, почтят маяком, строительство которого закончат этим летом, передает Orlando Sentinel. Маяк является символом Фонда Томаса Лейна, который был создан родителями Лейна, Мелиссой и Мэттом Грейвс.

«Чтобы общественность была осведомлена об организации и ее миссии, мы заказали оригинальную скульптуру маяка, которую фонд использует как символ любви и надежды. Она будет установлена на территории нашего курорта этим летом», - сказал Джордж Калогридис (George Kalogridis), президент Walt Disney World Resort.

Лейн играл на берегу недалеко от Floridian Resort & Spa, когда аллигатор напал на него. Отец малыша попытался забрать сына у рептилии, но не смог Тело ребенка было позже обнаружено командой дайверов.
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