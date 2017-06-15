В Париже два подростка случайно провели 3 дня в катакомбах

Фото: AmericaRU.com
Как сообщает BBC, два мальчика, в возрасте 16 и 17 лет, были спасены в результате 4-часовой поисково-спасательной операции. Найти их помогли служебные собаки. Их отвезли в ближайшую больницу, где врачи проводят лечение гипотермии. Температура в парижских катакомбах составляет около 15 градусов по Цельсию, отмечает AFP.
Катакомбы, в которых лежат кости около 6 миллионов погибших, образуют 240-километровый лабиринт под городом. Известно, что только небольшая часть катакомб открыта для туристов, но особо любопытным удается пройти через секретные входы, чтобы исследовать туннели.
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