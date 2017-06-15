В Южной Каролине эвакуировали терминал порта из-за сообщения о бомбе

Фото: AmericaRU.com
По словам стражей порядка, потенциальная угроза находилась в одном из контейнеров на корабле. В среду вечером в полицию поступил звонок с сообщением о том, что в контейнере на судне в порту Чарльстона обнаружен подозрительный предмет.
Корабль «Maersk Memphis», находился в терминале Wando, говорится в заявлении береговой охраны. Сотрудники терминала, который используется для контейнерных грузов, был эвакуирован для проведения спецоперации. Стражи порядка не детализировали характер угрозы. В настоящее время полиция арестовала человека, сообщившего об устройстве, для допроса.
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