В Южной Каролине эвакуировали терминал порта из-за сообщения о бомбе

15 июня 2017 года, 18:36

Фото: AmericaRU.com

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В штате Южная Каролина сотрудники правоохранительных органов эвакуировали работников одного из терминалов морского порта города Чарльстона из-за возможной угрозы взрыва, передает CNN.По словам стражей порядка, потенциальная угроза находилась в одном из контейнеров на корабле. В среду вечером в полицию поступил звонок с сообщением о том, что в контейнере на судне в порту Чарльстона обнаружен подозрительный предмет.Корабль «Maersk Memphis», находился в терминале Wando, говорится в заявлении береговой охраны. Сотрудники терминала, который используется для контейнерных грузов, был эвакуирован для проведения спецоперации. Стражи порядка не детализировали характер угрозы. В настоящее время полиция арестовала человека, сообщившего об устройстве, для допроса.