Ученые раскрыли секрет, как избавиться от чувства одиночества

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Специалисты Центра когнитивной и социальной нейронауки при Чикагском университете также разработали новый способ лечения одиночества: найти способ сдерживать эгоизм, когда вы чувствуете себя изолированными. «Нацеленность на эгоцентризм как часть вмешательства, позволяющего уменьшить одиночество, может помочь разорвать порочный круг», - утверждают ученые.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Personality and Social Psychology Bulletin». В ходе эксперимента ученые проанализировали данные около 230 взрослых людей в возрасте от 50 до 68 лет, которые жили в Чикаго. Участники отвечали на вопросы о чувстве одиночества и эгоцентризме каждый год с 2002 по 2013 год. Уровень одиночества человека в конкретном году предсказывал уровень эгоцентризма в следующем году. Другими словами, люди, которые чувствовали себя одинокими в конкретном году, как правило, были более эгоцентричными в следующем году. Этот вывод сохранился даже после учета факторов, которые могли бы объяснить связь между одиночеством и эгоцентризмом, такими как депрессия.
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