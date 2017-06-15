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Главная страница → Раздел: В миреКатар покупает у США истребители F-15, заключив сделку на миллиарды долларов
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Катар покупает у США истребители F-15, заключив сделку на миллиарды долларов


Катар покупает у США истребители F-15, заключив сделку на миллиарды долларов
Фото: AmericaRU.com
Катар подписал контракт с Соединенными Штатами на покупку самолетов-истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов. Сделка была заключена в Вашингтоне на встрече министра обороны США Джима Маттиса (Jim Mattis) и его коллеги из Катара.

Это произошло всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обвинил Катар – одного из известных союзников США - в финансировании терроризма «на очень высоком уровне». Катар отрицает предъявленное обвинение. Ранее страны Персидского залива разорвали дипломатические отношений с Катаром, обвинив в дестабилизации региона посредством предполагаемой поддержки экстремистских групп и связи с Ираном.

В Катаре находится самая большая американская авиабаза на Ближнем Востоке, Аль-Удэйд, на которой находятся около 10 тысяч военнослужащих. Она играет ключевую роль в операциях под руководством США против Исламского государства в Сирии и Ираке.

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