Катар покупает у США истребители F-15, заключив сделку на миллиарды долларов

Фото: AmericaRU.com
Это произошло всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обвинил Катар – одного из известных союзников США - в финансировании терроризма «на очень высоком уровне». Катар отрицает предъявленное обвинение. Ранее страны Персидского залива разорвали дипломатические отношений с Катаром, обвинив в дестабилизации региона посредством предполагаемой поддержки экстремистских групп и связи с Ираном.
В Катаре находится самая большая американская авиабаза на Ближнем Востоке, Аль-Удэйд, на которой находятся около 10 тысяч военнослужащих. Она играет ключевую роль в операциях под руководством США против Исламского государства в Сирии и Ираке.
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