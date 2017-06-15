Треть населения мира имеет избыточный вес

15 июня 2017 года, 17:20

Фото: AmericaRU.com

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Глобальная эпидемия ожирения продолжает усугубляться. В 2015 году каждый третий человек в мире (2,2 миллиарда человек) имел избыточный вес. Результаты исследования были опубликованы в журнале «New England Journal of Medicine».Кроме того, во всем мире каждый десятый взрослый (603 миллиона) и каждый двадцатый ребенок (107 миллионов) страдают ожирением. В настоящее время в 70 странах, в том числе Соединенных Штатах, распространенность ожирения, по меньшей мере, вдвое превышает уровень, отмеченный в 1980 году. В дополнение, темпы роста ожирения среди детей опережают темпы роста ожирения среди взрослых во многих странах, что является не самой положительной тенденцией.«Полученные данные свидетельствуют о растущем и тревожном глобальном кризисе общественного здравоохранения. Кризис, который оказывает негативное влияние на жизнь людей, а также экономику и здравоохранение в целом по странам», - пишут авторы статьи. Среди 20 наиболее густонаселенных стран самый высокий уровень ожирения среди детей и молодых людей был в Соединенных Штатах (почти 13 процентов). Наибольшее количество детей с ожирением, однако, в Китае (15,3 миллионов) и Индии (14,4 миллионов). В Египте самый высокий уровень ожирения среди взрослых (35 процентов), в то время как Бангладеш и Вьетнам имели самые низкие уровни показателя (около 1 процента).