Лихорадка во время беременности увеличивает риск развития аутизма у ребенка

15 июня 2017 года, 16:59

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что лихорадка во время беременности, особенно во втором триместре, увеличивает риск рождения ребенка с аутизмом.Результаты исследования были опубликованы в журнале «New England Journal of Medicine». Специалисты Колумбийского университета проанализировали данные почти 96 тысяч норвежских детей, родившихся между 1999 и 2009 годами. У более 15 тысяч детей матери во время беременности перенесли респираторные заболевания, из которых почти у 590 были выявлены нарушения аутистического спектра.Риск развития аутизма у ребенка увеличился на 34 процента, когда будущие матери сообщали о температуре тела более 37,2 ºC в любой период беременности. Риск был 40 процентов, когда женщина переносила лихорадку во втором триместре. Женщины, которые сообщили о повышении температуры три или более раз после двенадцатой недели беременности, имели на 300 процентов больше шансов родить ребенка с аутизмом. Матери, которые принимали ибупрофен для уменьшения лихорадки, родили здоровых детей.