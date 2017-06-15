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Лихорадка во время беременности увеличивает риск развития аутизма у ребенка


Лихорадка во время беременности увеличивает риск развития аутизма у ребенка
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что лихорадка во время беременности, особенно во втором триместре, увеличивает риск рождения ребенка с аутизмом.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «New England Journal of Medicine». Специалисты Колумбийского университета проанализировали данные почти 96 тысяч норвежских детей, родившихся между 1999 и 2009 годами. У более 15 тысяч детей матери во время беременности перенесли респираторные заболевания, из которых почти у 590 были выявлены нарушения аутистического спектра.

Риск развития аутизма у ребенка увеличился на 34 процента, когда будущие матери сообщали о температуре тела более 37,2 ºC в любой период беременности. Риск был 40 процентов, когда женщина переносила лихорадку во втором триместре. Женщины, которые сообщили о повышении температуры три или более раз после двенадцатой недели беременности, имели на 300 процентов больше шансов родить ребенка с аутизмом. Матери, которые принимали ибупрофен для уменьшения лихорадки, родили здоровых детей.
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