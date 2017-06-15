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В Сан-Франциско в почтовой компании UPS стрелок убил 3 человек


В Сан-Франциско в почтовой компании UPS стрелок убил 3 человек
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Сан-Франциско сообщают, что в результате стрельбы в компании, специализирующейся на экспресс-доставке и логистике, погибли три человека. Инцидент произошел в 9 утра, когда работники собирались проводить утреннее совещание.

По словам стражей порядка, мужчина в униформе компании ворвался в здание и открыл огонь, убив трех человек. Кроме того, ранения получили еще два человека. После этого, увидев полицию, преступник совершил самоубийство. Полицейские, прибывшие на место происшествия, увидели выбегающих из здания людей, которые в панике пытались спасти свою жизнь.

В течение нескольких часов полиция обыскивала 4-этажное здание в поисках других нападавших. Преступника идентифицировали как 38-летнего Джимми Лэма (Jimmy Lam), работника компании. Лэм недавно пожаловался профсоюзу, что ему приходится часто работать сверхурочно.
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