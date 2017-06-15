Американку атаковал бешеный енот, и она его утопила в луже

Фото: AmericaRU.com
Рейчел Борч вышла на пробежку 2 июня, на ее пути попался енот с обнаженным зубами. Также у его пасти она увидела пену, и животное явно намеревалось искусать ее. Американка заметила лужу неподалеку. Ей удалось схватить енота до того, как он вонзил в ее руки зубы, и опустить его под воду. Она держала его так, пока он не захлебнулся.
Медики проводят лечение женщины, поскольку остается риск, что больной зверек заразил ее бешенством. Если помощь не оказана своевременно, человек умирает за несколько дней.
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