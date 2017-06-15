Американку атаковал бешеный енот, и она его утопила в луже

15 июня 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

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Жительница Мэна Рейчел Борч (Rachel Borch) рассказывает трагическую историю, которая произошла с ней на пробежка. Американка отправилась в лес, чтобы побегать, и на нее набросился бешеный енот. У нее не осталось выбора, кроме как утопить его.Рейчел Борч вышла на пробежку 2 июня, на ее пути попался енот с обнаженным зубами. Также у его пасти она увидела пену, и животное явно намеревалось искусать ее. Американка заметила лужу неподалеку. Ей удалось схватить енота до того, как он вонзил в ее руки зубы, и опустить его под воду. Она держала его так, пока он не захлебнулся.Медики проводят лечение женщины, поскольку остается риск, что больной зверек заразил ее бешенством. Если помощь не оказана своевременно, человек умирает за несколько дней.