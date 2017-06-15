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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеХирурги удалили у человека 13 килограммов отложений в кишечнике
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Хирурги удалили у человека 13 килограммов отложений в кишечнике


Хирурги удалили у человека 13 килограммов отложений в кишечнике
Фото: AmericaRU.com
В Китае медики хирургическим путем удалили у пациентам отложения, оставшиеся от переваривания пищи в кишечнике, весом около 13 килограммов. Огромное скопление от запора убрали из толстой кишки человека, которому поставили диагноз «мегаколон».

Мужчина страдает болезнью Хиршпрунга, характеризующейся хроническим запором. Врачам пришлось помочь ему путем проведения операции, поскольку отходы накапливались и не выходили. В теле человека 76 см кишечника было забито килограммами фекалий.

Мужчина родился с такой патологией. В 22 года его состояние ухудшилось настолько, что хирургам пришлось просто вырезать часть кишечника с запором. Медики полагают, что запор не проходил несколько лет, и человек выглядел так, будто «вот-вот взорвется». Доктор Инь Лу и его команда экспертов из 10-й народной больницы Шанхая в Восточном Китае заявили, что они были ошеломлены размерами живота больного.

Мужчина не мог испражняться из-за отсутствия нервов в некоторых мышцах внутри его толстой кишки. Обычно это состояние проходит в младенчестве. Если лечение не проводится своевременно, у пациента может развиться сепсис.
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