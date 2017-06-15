Хирурги удалили у человека 13 килограммов отложений в кишечнике

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Мужчина страдает болезнью Хиршпрунга, характеризующейся хроническим запором. Врачам пришлось помочь ему путем проведения операции, поскольку отходы накапливались и не выходили. В теле человека 76 см кишечника было забито килограммами фекалий.
Мужчина родился с такой патологией. В 22 года его состояние ухудшилось настолько, что хирургам пришлось просто вырезать часть кишечника с запором. Медики полагают, что запор не проходил несколько лет, и человек выглядел так, будто «вот-вот взорвется». Доктор Инь Лу и его команда экспертов из 10-й народной больницы Шанхая в Восточном Китае заявили, что они были ошеломлены размерами живота больного.
Мужчина не мог испражняться из-за отсутствия нервов в некоторых мышцах внутри его толстой кишки. Обычно это состояние проходит в младенчестве. Если лечение не проводится своевременно, у пациента может развиться сепсис.
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