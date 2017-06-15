Ученые получили новые доказательства, что все звезды рождаются парами

15 июня 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Астрономы пришли к выводу, что все звезды образуют двойные системы. Новые данные доказывают, что у нашего Солнца тоже был близнец около 4,5 миллиардов лет назад, хотя и не идентичный.Согласно новому анализу физиков-теоретиков из Калифорнийского университета Беркли и радиоастрономов из Смитсоновской астрофизической обсерватории в Гарвардском университете, все звезды рождаются парами. Наш ближайший сосед Альфа Центавра – и вовсе тройная звездная система. Астрономы давно искали объяснения, почему во Вселенной распространены двойные и тройные системы, и оказалось, что одинокие солнца – скорее, исключение из правил. Кроме того, бинарные звезды отделяются друг от друга и так становятся одиночными.Новое утверждение основано на радиоизлучении гигантского молекулярного облака, заполненного недавно сформированными звездами в созвездии Персея, и математической модели, которая может объяснить наблюдения этой области. Оказалось, что все новорожденные звезды имеют компаньона. Один из авторов исследования Стивен Шталер (Steven Stahler) отмечает, что мифическая Немезида, спутник нашего Солнца, который никогда не был найден, мог действительно существовать.«Единственной моделью, которая могла воспроизвести полученные в наблюдениях данные, была та, в которой все звезды формируются изначально как двойные системы. Потом они либо сжимаются в одну, либо разрываются», - говорит Шталер.Основываясь на этой модели, родной брат солнца, скорее всего, «сбежал» и смешался с другими звездами нашего региона Млечного Пути.