Американец получил сильные ожоги после падения в гейзер Йеллоустоунского парка

15 июня 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

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Молодой житель Северной Каролины пострадал от сильных ожогов, потому что свалился в горячий источник на территории Йеллоустонского национального парка в Вайоминге.Сообщается, что 21-летний Жерве Дилан Гатете (Gervais Dylan Gatete) из Райли гулял по парку с 7 другими людьми. Он упал в бассейн Нижнего гейзера к северу от Old Faithful area, сообщает пресс-служба парка. Сейчас следователи пытаются определить, как именно американец попал в источник. Гатете доставили в больницу для оказания помощи.Сотрудник парка Дэн Вэнк отмечает, что горячие источники Йеллоустоуна опасны – земля рядом с ними хрупкая, поскольку грунт размывается горячей водой. Гейзеры убили или травмировали больше людей, чем другие природные объекты в Йеллоустоне. Температура источников может достигать 93 градусов Цельсия.