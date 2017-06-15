В Ирландии впервые премьер-министром стал открытый гей

Фото: AmericaRU.com
Варадкар – наполовину индиец, наполовину ирландец. Кроме того, 38-летний политик стал самым молодым в мире премьер-министром. В Ирландии гомосексуализм был запрещен в течение десятков лет, и его победа на выборах знаменует собой смягчение взглядов ирландцев на этот вопрос.
Варадкар выступил с первой речью в парламенте Ирландии и получил печать своего офиса от Президента страны Майкла Хиггинса. «Правительство, которое я возглавляю, не будет одним из левых или правых, потому что эти старые подразделения не понимают политических проблем сегодняшнего дня, - заявил Варадкар в среду депутатам парламента. - Правительство, которое я возглавляю, станет одним из новых европейских центров, поскольку мы стремимся создать республику возможностей, в которой каждый гражданин получать справедливость и возможность преуспеть».
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