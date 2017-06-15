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Главная страница → Раздел: ЭкономикаGoogle Drive скоро сможет делать бэк-ап всего компьютера
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Google Drive скоро сможет делать бэк-ап всего компьютера


Google Drive скоро сможет делать бэк-ап всего компьютера
Фото: AmericaRU.com
Google превращает Drive широкий инструмент резервного копирования. В скором времени вместо файлов, которые должны лежать в папках «Диски», Google сможет делать архивы и бэк-апы любых данных, которые вы указываете – от рабочего стола и всей папки документов до конкретного расположения.

Функция резервного копирования на Google Drive появится уже в этом месяце в виде нового приложения под названием «Резервное копирование и синхронизация» (Backup and Sync), Оно заменит как стандартное приложение Google Drive, так и приложение Google Photos Backup.

Пока неясно, можно ли будет синхронизировать эти файлы с другими компьютерами, используя Drive в качестве посредника. Также эксперты считают, что через такую архивацию пользователи быстро исчерпают бесплатный лимит памяти в 15 Гб и будут вынуждены докупать больше места.
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