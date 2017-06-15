Американку выгнали из торгового центра, потому что она была одета в шорты и короткий топ

15 июня 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Американку выставили из торгового центра в Гранд Рапидс, Миссури, поскольку она была одета слишком вызывающе. Женщина пришла за покупками в шортах и топе.Причиной стала жалоба клиента, который обратился в службу безопасности и заявил, что посетительница «представляет угрозу безопасности своей одеждой». Ханна Пьюи (Hannah Pewee) опубликовала фотографию своего наряда на Facebook после того, как в субботу ее выгнали в Woodland Mall. На фотографии она одета в обычные джинсовые шорты и майку, которые носит любая женщина в сильную жару.Около 4 тысяч пользователей социальной сети перепостили ее сообщение и фото, порядка 9 тысяч человек отреагировали, таким образом, ее пост стал вирусным. Женщина пожаловалась, что ситуация едва не довела ее до слез. И все только потому, что незнакомому человеку не понравилась моя обычная одежда», - говорит Ханна Пьюи. Она требует извинений от руководства торгового центра.