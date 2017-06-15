База ВВС Трэвис была закрыта из-за «инцидента угрозы безопасности миру»

Фото: AmericaRU.com
CBS Sacramento, ссылаясь на представителя базы, сообщает о том, что на территории комплекса разыскивали стрелка, о появлении которого сообщил аноним. После обыска базы выяснилось, что это была ложная угроза.
База расположена в округе Солано, примерно в 40 милях к юго-западу от Сакраменто. Американцев просят держаться подальше от базы Трэвис и не пересекать зону режимного объекта.
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