База ВВС Трэвис была закрыта из-за «инцидента угрозы безопасности миру»

15 июня 2017 года, 11:25

Фото: AmericaRU.com

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База ВВС Трэвис была заблокирована после того, как стало известно о возможной «угрозе безопасности мирового уровня», говорится в заявлении руководства базы.CBS Sacramento, ссылаясь на представителя базы, сообщает о том, что на территории комплекса разыскивали стрелка, о появлении которого сообщил аноним. После обыска базы выяснилось, что это была ложная угроза.База расположена в округе Солано, примерно в 40 милях к юго-западу от Сакраменто. Американцев просят держаться подальше от базы Трэвис и не пересекать зону режимного объекта.