Американские баптисты теперь официально считают, что белое превосходство – от дьявола

Фото: AmericaRU.com
Южная баптистская конвенция проголосовала за формальное «осуждение и отречение» от белого национализма и альт-правого движения на ежегодном собрании церкви в среду - но только после того, как руководство подверглось критике за первоначальный обход этого предложения.
В резолюции осуждается «всякая форма расизма, в том числе абсолютное правое белое превосходство и всякая форма расовой и этнической ненависти как от дьявола».
Главы баптистской церкви Америки отказались рассмотреть резолюцию накануне, заявив, что они обеспокоены тем, что предлагаемые формулировки слишком резкие. Позднее, на встрече с 5 тысячами верующих, лидер баптистов Барретт Дюк извинился за отсрочку и путаницу, которая возникла с принятием этого решения.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Американку выгнали из торгового центра, потому что она была одета в шорты и короткий топ →
- База ВВС Трэвис была закрыта из-за «инцидента угрозы безопасности миру» →
- Корабль береговой охраны США найден через 100 лет после крушения →
- В Оклахоме 4 заключенных сбежали из тюрьмы →
- Северная Корея освободила американского студента →
- Полиция Техаса нашла более 270 килограмм леденцов с метамфетамином →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114757
http://www.americaru.com/news/114757