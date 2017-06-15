Американские баптисты теперь официально считают, что белое превосходство – от дьявола

15 июня 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Преподобный Уильям МакКисик (William McKissic), афроамериканский священник из Техаса, предложил американским сторонникам баптизма осудить движение белого превосходства. В результате баптистская конвенция в Фениксе приняла такую резолюцию на ежегодной встрече в среду.Южная баптистская конвенция проголосовала за формальное «осуждение и отречение» от белого национализма и альт-правого движения на ежегодном собрании церкви в среду - но только после того, как руководство подверглось критике за первоначальный обход этого предложения.В резолюции осуждается «всякая форма расизма, в том числе абсолютное правое белое превосходство и всякая форма расовой и этнической ненависти как от дьявола».Главы баптистской церкви Америки отказались рассмотреть резолюцию накануне, заявив, что они обеспокоены тем, что предлагаемые формулировки слишком резкие. Позднее, на встрече с 5 тысячами верующих, лидер баптистов Барретт Дюк извинился за отсрочку и путаницу, которая возникла с принятием этого решения.