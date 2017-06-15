Сенатор Стив Скэлайз в критическом состоянии доставлен в больницу после стрельбы на бейсбольном поле

Фото: AmericaRU.com
Сенатор практиковался в бейсболе утром в преддверии благотворительного матча, когда неизвестный открыл по нему стрельбу. Полиция попыталась арестовать стрелка, напавшего на республиканца, члена палаты Конгресса, которым оказался 66-летний Ходжкинсон из Белвилла, штат Иллинойс. В результате столкновения подозреваемый был убит полицейскими на месте.
Кроме Скэлайза, ранения получили еще 5 человек, присутствовавших на поле, все они доставлены в больницу. У сенатора медики MedStar Washington Hospital Center обнаружили повреждения внутренний органов, требующие дополнительных операций.
«Конгрессмен Стив Скэлайз получил единственный выстрел из винтовки в левое бедро. Пуля прошла через его таз, разломала кости, повредила внутренние органы и вызвала сильное кровотечение», - говорится в заявлении MedStar, опубликованное представителями сенатора. Врачи сделали первую срочную операцию и переливание крови.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Трамп заблокировал Стивена Кинга на Твиттере →
- Трампу могут вынести импичмент, если республиканцы потеряют Конгресс →
- Трамп раскритиковал последнее судебное решение против запрета на иммиграцию →
- Кибератака российских хакеров на избирательную систему США оказалась более масштабной →
- Мичиган может стать третьим штатов, поднявшим минимальный возраст, с которого разрешено курить, до 21 года →
- Мэриленд и округ Колумбия судятся с Трампом по поводу бизнеса →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114755
http://www.americaru.com/news/114755