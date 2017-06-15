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Главная страница → Раздел: ПолитикаСенатор Стив Скэлайз в критическом состоянии доставлен в больницу после стрельбы на бейсбольном поле
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Сенатор Стив Скэлайз в критическом состоянии доставлен в больницу после стрельбы на бейсбольном поле


Сенатор Стив Скэлайз в критическом состоянии доставлен в больницу после стрельбы на бейсбольном поле
Фото: AmericaRU.com
Сенатора-республиканца Стива Скэлайза (Steve Scalise) расстреляли во время игры в бейсбол в Александрии, штат Вирджиния. К счастью, он остался жив, его доставили в больницу в критическом состоянии.

Сенатор практиковался в бейсболе утром в преддверии благотворительного матча, когда неизвестный открыл по нему стрельбу. Полиция попыталась арестовать стрелка, напавшего на республиканца, члена палаты Конгресса, которым оказался 66-летний Ходжкинсон из Белвилла, штат Иллинойс. В результате столкновения подозреваемый был убит полицейскими на месте.

Кроме Скэлайза, ранения получили еще 5 человек, присутствовавших на поле, все они доставлены в больницу. У сенатора медики MedStar Washington Hospital Center обнаружили повреждения внутренний органов, требующие дополнительных операций.

«Конгрессмен Стив Скэлайз получил единственный выстрел из винтовки в левое бедро. Пуля прошла через его таз, разломала кости, повредила внутренние органы и вызвала сильное кровотечение», - говорится в заявлении MedStar, опубликованное представителями сенатора. Врачи сделали первую срочную операцию и переливание крови.
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