В Филадельфии разделили 10-месячных сиамских близнецов

Фото: AmericaRU.com
Сестры Эрин и Эбби Делани из Северной Каролины были успешно разделены и помещены в отделение интенсивной терапии после процедуры. Операция была тщательно спланирована - вплоть до маркировки мониторов и оборудования с зеленой или фиолетовой лентой – отдельный цвет для каждого ребенка.
«Разделение соединенных близнецов - очень сложная операция, сопровождаемая долгим и сложным выздоровлением, но мы очень надеемся на положительный результат», - говорит доктор Джесси Тейлор (Jesse Taylor), который проводил хирургию. Ему помогала команда из 30 человек.
За 60 лет в детской больнице Филадельфии провели 23 успешных операции по разделению сиамских близнецов. Девочки Делани были соединены головами, и такая хирургия считается самой сложной, поскольку нужно было отделить их общие кровеносные сосуды и защитную оболочку их мозгов.
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