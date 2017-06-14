В Филадельфии разделили 10-месячных сиамских близнецов

14 июня 2017 года, 19:55

Фото: AmericaRU.com

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Команда медиков из больницы Филадельфии провела операцию по разделению 10-месячных сиамских близнецов. Операция длилась 11 часов.Сестры Эрин и Эбби Делани из Северной Каролины были успешно разделены и помещены в отделение интенсивной терапии после процедуры. Операция была тщательно спланирована - вплоть до маркировки мониторов и оборудования с зеленой или фиолетовой лентой – отдельный цвет для каждого ребенка.«Разделение соединенных близнецов - очень сложная операция, сопровождаемая долгим и сложным выздоровлением, но мы очень надеемся на положительный результат», - говорит доктор Джесси Тейлор (Jesse Taylor), который проводил хирургию. Ему помогала команда из 30 человек.За 60 лет в детской больнице Филадельфии провели 23 успешных операции по разделению сиамских близнецов. Девочки Делани были соединены головами, и такая хирургия считается самой сложной, поскольку нужно было отделить их общие кровеносные сосуды и защитную оболочку их мозгов.