Препарат, который имитирует настоящий загар, может предотвратить рак

Фото: AmericaRU.com
Препарат делает кожу темнее за счет пигментации меланина. Тесты показывают, что он будет работать даже на рыжих, которые обычно просто сгорают на солнце. Команда в больнице Массачусетса надеется, что их открытие может предотвратить рак и замедлить появление признаков старения.
Применение препарата вызывает целую цепь химических реакций в коже, что в конечном итоге приводит к появлению загара, при этом солнце не требуется. Вещество просто втирается в кожу. Доктор Дэвид Фишер (David Fisher), один из авторов исследования, отмечает, что вещество делает кожу намного темнее, чем солнечный свет.
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