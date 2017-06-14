Препарат, который имитирует настоящий загар, может предотвратить рак

14 июня 2017 года, 19:30

Фото: AmericaRU.com

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Ученые разработали препарат, который имитирует солнечный загар. Оказалось, что это позволит получить золотистый цвет кожи без ультрафиолетового воздействия. Оказалось, что этот препарат позволит предотвращать рак кожи.Препарат делает кожу темнее за счет пигментации меланина. Тесты показывают, что он будет работать даже на рыжих, которые обычно просто сгорают на солнце. Команда в больнице Массачусетса надеется, что их открытие может предотвратить рак и замедлить появление признаков старения.Применение препарата вызывает целую цепь химических реакций в коже, что в конечном итоге приводит к появлению загара, при этом солнце не требуется. Вещество просто втирается в кожу. Доктор Дэвид Фишер (David Fisher), один из авторов исследования, отмечает, что вещество делает кожу намного темнее, чем солнечный свет.